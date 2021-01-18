شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأغلبية البرلمانية: نريد صيغة محددة للتعاون بين المحافظين والنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، لأن فى النهاية هدفنا واحد هو خدمة الوطن، بحسب قوله، مشيرا إلى أن هناك إشكالية مع بعض المحافظين فى عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب.

وتابع قائلا: "بعض كبار الموظفين فى الحكم المحلى يصنعوا نوع من الشللية فى مواجهة النواب".

وتوجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء وممثلى الحكومة، أثناء مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء، والتعقيب على بيان وزير التنمية المحلية، قائلا: افتقرنا هذا المشهد لسنوات وسنوات.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أنه كانت هناك توصية من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة حضور أعضاء المجلس اجتماعات المكتب التنفيذى للمحافظات، مؤكدا أن أن هناك بعض المحافظات لا زالت ترى أن وجودهم حق غير مشروع.