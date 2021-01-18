شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الكومى لوزير التنمية المحلية: شوارع عين شمس مكسرة والأهالى بتصرخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة فى منطقة عين شمس، قائلًا: "الأراضى تسرق أمام مسمع ومرآى من الحي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت استعراض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عرض إنجازات وزارته.

وشدد البرلمانى على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية فى عين شمس، بقوله: "الشوارع فى المنطقة مكسرة.. والأهالى بتصرخ ".

فى سياق متصل، طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، أعضاء المجلس بسرعة تفعيل "التابلت" المُسلم إليهم وذلك لاستخدامه فى تقديم طلبات الكلمة وتلقى كافة التقارير الخاصة بالمجلس، فضلا عن فعاليات المجلس المختلفة.

وكان المستشار محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال، :" خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وإحداث رواج اقتصادى، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات، وعوائد استرداد حق الشعب ( أملاك الدولة )، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".