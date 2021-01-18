شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: وزير التنمية المحلية رد على سؤال لى بعد سنة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى رده البيان الذى ألقاه اليوم حول ما تحقق من خطة الوزارة، " بادىء ذى بدء ليس بيننا أى خلاف، لكن بيننا اختلاف كبير فى الرؤى وتناول الموضوعات، لأن عملنا هو الرقابة".

وأضاف: "وجهت لوزير التنمية المحلية منذ عام ونصف داخل هذه القاعة سؤالا، وكان مضمونه حول موارد المحاجر والملاحات وآلية توزيعها واللائحة والدستور ينصان على أن الرد على السؤال إما فى الجلسة أو كتابة، مشيرا إلى أن الوزير جاء بالرد الآن، حول هذا الموضوع".

وتابع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، "يا سادة الرد جاء بعد عام من السؤال"، وأوضح أن الايرادات بلغت 2.3 مليار جنيه.