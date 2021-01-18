شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإسراع ترسيم الحدود بين المحافظات وإعادة نظر اشتراطات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد البعلى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بضرورة الإسراع بترسيم الحدود بين المحافظات، لاسيما ومعاناة المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت استعراض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارته

طالب النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، بإعادة النظر فى اشتراطات البناء، والاستعانة بلجنتى الإسكان والإدارة المحلية، مشددا على أهمية الحفاظ على موارد الدولة وعدم إهدارها.

وقال منصور، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء على سبيل المثال أهدر على الدولة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه حائرة بين مراكز الأحياء والمدن بسبب فساد بعض الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائر لا يعرف عنه شيء.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى سؤال لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى قائلا: "ما هى خطة الوزارة التنمية المحلية لإعادة الميكنة توفير للوقت والجهد للدولة والمواطنين؟".

وشدد البرلمانى على أهمية فتح العديد من الملفات وفى مقدمتها النظافة، مطالبا بعودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب.

وكان المستشار محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال، :" خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وإحداث رواج اقتصادى، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات، وعوائد استرداد حق الشعب ( أملاك الدولة )، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".