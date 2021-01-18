شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يناقش القضايا مع السفير اليوناني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، يوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021م، اليكسيس كونستانتوبولوس، سفير اليونان لدى المملكة.
جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية اليونان في جميع المجالات.
شارك في اللقاء الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.