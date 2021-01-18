أمين مجلس التعاون يناقش القضايا مع السفير اليوناني

الدمام - شريف احمد - استقبل الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، يوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021م، اليكسيس كونستانتوبولوس، سفير اليونان لدى المملكة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012