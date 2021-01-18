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فيفا يحدد ملاعب مونديال الأندية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-18 | 13:15

فيفا يحدد ملاعب مونديال الأندية

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنّ كأس العالم للأندية المقررة في قطر ستلعب على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي.
وجاء في بيان للفيفا: "عقب تأكيد نادي أوكلاند سيتي لكرة القدم أنّه لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية 2020 في ضوء جائحة كوفيد-19 وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، عدل فيفا جدول مباريات البطولة".

وتابع البيان: "شكل المسابقة لم يتغير مع خسارة المباراة الافتتاحية، ستقام منافسات البطولة على ملعبي استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي، بينما لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي الذي كان من المقرر أن يستضيف مباراتين من مباريات البطولة".

وأوضح الفيفا أن المباراة الافتتاحية ستجري في استاد أحمد بن علي 4 فبراير، فيما سيتوّج بطل كأس العالم للأندية في استاد المدينة التعليمية في 11 شباط.


ويشارك في البطولة كل من الدحيل القطري، الأهلي المصري، بايرن ميونيخ الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، تيجريس يو أن إل المكسيكي وممثل أميركا الجنوبية الفائز بنهائي ليبرتادوريس المقرر في 30 كانون الثاني.

وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيورخ السويسرية يوم غد الثلاثاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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