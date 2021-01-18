انت الان تتابع خبر سقوط مدينة الرياض بيد عبد العزيز آل سعود... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1902 - سقوط مدينة الرياض بيد عبد العزيز آل سعود. 1911 - أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن. 1952 - بدأ الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي، والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.



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