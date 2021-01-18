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سقوط مدينة الرياض بيد عبد العزيز آل سعود... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎

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بغداد - ياسين صفوان - 1902 - سقوط مدينة الرياض بيد عبد العزيز آل سعود.

1911 - أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن.

1952 - بدأ الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي، والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.


1956 - إعدام زعيم منظمة فدائيو الإسلام الإيرانية مجتبى نواب صفوي رميًا بالرصاص بسبب معارضته لشاه إيران رضا بهلوي.

2002 - انتهاء الحرب الأهلية في دولة سيراليون.

2003 - عاصفة نارية في كانبرا بأستراليا تقتل 4 وتحرق 491 منزلًا.

2020 - إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تعلن رسميًا تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان من لقب صاحب السمو الملكي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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