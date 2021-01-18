شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محلية مجلس النواب: "تعظيم موارد الدولة عايز صنايعية على الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه الشديد على متابعة تنفيذ كافة المشروعات على أرض الواقع بنفسه، بقوله: "الرئيس بينزل الشارع ويتابع على الأرض المشروعات.. إحنا محتاجين رئيس الوزراء وكافة الوزراء أن تحذو حذوه".

وأكد الحسنى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، وجود إهدار شديد فى موارد الدولة، لافتًا إلى الجهد الذى بذلته اللجنة البرلمانية من أجل تعظيم الموارد وكان منها المحاجر فضلا عن الإعلانات، بقوله: " تعظيم الموارد عايزة قدرات معينه، للأسف مش عارفين نعظمها على الأرض، فاشتغلنا مع الحكومة فحت وردم فى إطار العلاقة الرشيدة وقلنا هناك 5 ملفات لو الحكومة جادة ".

وقال الحسينى، أن أبرز الملفات التى تحدثها عنها المحاجر وكذلك الإعلانات، منتقدًا التعامل مع ملف المواقف بقوله: "عامل استجواب فى المواقف فقط".

وأضاف الحسينى، ما فعلنا كان لأننا نريد من الحكومة أن تنجح فى تعظيم الموارد، لكن ذلك يتطلب "صنايعية على الأرض".

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد عرض إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال، :" خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وإحداث رواج اقتصادى، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات، وعوائد استرداد حق الشعب ( أملاك الدولة )، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".