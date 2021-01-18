شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يعرض للبرلمان فيديو حوار خالد صلاح مع وزير التنمية المحلية وسؤال مخالفات الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النائب علاء عابد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، فلاشة تتضمن فيديو لحوار أداره الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 مع وزير التنمية المحلية، حول مخالفات المبانى .

وقال النائب علاء عابد: "وجه الكاتب الصحفى خالد صلاح سؤالا للوزير المختص بذكاء عن وجود شخصيات عامة كبيرة ارتكبت جرائم مخالفات المبانى، وكيف تم التعامل مع هؤلاء، وهل تم تقديمهم للمساءلة".

ورد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن وزير التنمية المحلية أجاب على سؤال الكاتب الصحفى، مؤكدا أن هناك شخصيات عامة بالدولة ارتكبت مخالفات مبانى، فطالب النائب علاء عابد بالاحتفاظ بهذة الفلاشه التى تتضمن نص الحوار ضمن مضبطة الجلسه، وأكد لزملائه من الآعضاء أن هذا الحوار موجود على السوشيال ميديا .