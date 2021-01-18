شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان وإنجازات برنامج "مصر تنطلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلمة أمام مجلس النواب اليوم الاثنين تحدث خلالها عن برنامج عمل الحكومة من 2018 وحتى 2022 وما تم تحقيقه على أرض الواقع وتعامل الحكومة المصرية مع جائحة كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تقترب من الوصول لمليون وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات، مضيفا أن أكثر من 920 ألف مواطن استفادوا من وحدات الإسكان وأن الحكومة حرصت على التوسع فى إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحى والانتهاء من إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

وأوضح مدبولى، خلال كلمته امام مجلس النواب، أن رؤية مصر 2030 تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، مشيرا إلى أن البرنامج استهدف أن تكون الفترة القادمة هى الانطلاق، والتزمت الحكومة باطلاع الشعب المصرى ونوابه الموقرين على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد، وكان أخرها فى نوفمبر 2020.