شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان: رئيس الوزراء استعرض بايضاح ملفات عمل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، على بيان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا أن رئيس الحكومة استعرض بايضاح كل ملفات عمل الحكومة.

ودعا وكيل لجنة الثقافة والاعلام، فى مداخلة هاتفية لشاشة اكسترا نيوز، نواب البرلمان بالتركيز على مشاكل الدوائر الانتخابية وربطها بما لدى الدولة من خطط ، ومن ثم يستطيع النائب إلقاء الضوء على المشاكل وإمكانية تعديل هذه الخطط".

بدوره، قال الدكتور على مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن هناك تناغما في عمل الحكومة والمؤسسات التي تعى وتحل المشاكل في إطار رؤية استراتيجية وليس في إطار مبادرات.

وأضاف عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، في مداخلة لشاشة اكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء استشهد بتقييم المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصر مثل صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمان الدولية وثقتهما في آداء الاقتصاد المصري، مضيفا: "مفيش ثقة في الاقتصاد ما لم يكن هناك ثقة في الحكومة".

من جانبه قال الدكتور على الادريسي أستاذ الاقتصاد، إن زيادة الاستثمارات الأجنبية تحقق نتيجة محددات منها الاستقرار السياسي والأمنى، والسياسات المالية ، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة ، فضلا عن التحول الرقمى والشمول المالى ومكافحة الفساد.

وشدد، على أهمية تحرك مصر وبقوة تجاه مكافحة الفساد والتعاون مع الدول الافريقية لنقل التجربة، منوها بتحرك الحكومة وبقوة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.