شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يشرح بالأرقام إنجازات وزارته أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارتها أمام مجلس النواب، وقال، :" خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات ، وإحداث رواج اقتصادي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه ، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات ، وعوائد استرداد حق الشعب ( أملاك الدولة )، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".

وفى برنامج الطرق والكبارى، تم صرف مبلغ 21 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 9000 كيلومتر، بالإضافة لتنفيذ عدد 75 كوبري للسيارات والمشاة لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية، استفاد منها حوالي 25 مليون مواطن، وذلك لتيسير حركة المرور على المواطنين، وسرعة نقل المنتجات والحاصلات الزراعية لإحداث رواج اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال والحفاظ على الأرواج والممتلكات.

وتابع “مستهدف خلال العامين القادمين رصف ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من الطرق المحلية، وتنفيذ عدد 100 كوبري للسيارات والمشاة للتيسير على المواطنين بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه".

وفى برنامج النظافة وتحسين البيئة، تم صرف مبلغ 15 مليار جنيه لبرنامج النظافة وتحسين البيئة استفاد منها حوالي 45 مليون مواطن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظات شملت الأعمال:

تطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة حيث تم توريد عدد 1200 معدة نظافة، وإصلاح وصيانة عدد 4000 معدة نظافة.

رفع التراكمات التاريخية والمتولد اليومى لكمية قدرها 28 مليون طن مخلفات منهــا 11.5 مليون طن مخلفات تاريخية وكذا رفع نواتج تطهير الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية.

البدء فى تنفيذ البنية الاساسية لمنظومة النظافة والتى تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وكذا المدافن الصحية المحكومة ومصانع التدوير وخلافه وفيما يلى البيان التفصيلى للإنجازات التى تمت فى مجال البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة

الانتهاء من توريد عدد 7 محطة وسيطة متحركة لمحافظات (القاهرة – دمياط – الاسماعيلية) وجارى تسليم جميع المحطات الوسيطة المتنقلة خلال الشهر الجاري.

تم الانتهاء من عدد 4 محطة وسيطة ثابتة منهم (منشية ناصر والمقطم وشارع بور سعيد بالقاهرة – منطقة ناصر ببنى سويف) وجارى نهو تنفيذ عدد 3 محطة (يوسف الصديق – كفر الدوار – دمنهور)

جارى تنفيذ عدد (27) مدفن صحى فى (18) محافظة. تم البدء فى تنفيذ عدد (3) خطوط جديدة لتدوير المخلفات بمحافظات سوهاج (دار السلام) – الغربية (المحلة) – المنيا (تونا الجبل).

تم إعداد خطة تنفيذية لوقف التدهور البيئى والصحى المحتمل بمحافظة الدقهلية لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب، وإنشاء مصنع متطور بطاقة تصميمية 1200 طن يوم.

جارى خلال هذا العام تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج والتى تشمل:

إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة.

إنشاء عدد 33 محطة وسيطة متحركة بعدد 12 محافظة.

رفع التراكمات من 8 مواقع فى 3 محافظات.

إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير فى 3 محافظات (المنوفية - الغربية – الدقهلية) بتكلفة 305 مليون جنيه.

إنشاء 4 مدافن صحية فى 3 محافظات (الجيزة - الفيوم – بنى سويف) بتكلفة 84 مليون جنيه.