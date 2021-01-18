شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم إنفاق 90 مليار جنيه فى عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الأخيرين، استفاد منها 60 مليون مواطن، وذلك فى مشروعات الطرق والكبارى لتسهيل حركة المرور والربط الإقتصادى وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.

وأضاف شعراوى، خلال استعراض أداء وزارته لبرنامج الحكومة خلال الفترة العامين الأخيرين أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنه تم تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبرى سيارات ومشاه يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسير حركة المرور ونقل المنتجات ، مؤكدا أنه من المستهدف رفع كفاءة 10 الاف كم طرق و10 كبارى سيارات ومشاة .



