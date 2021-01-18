شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تدعو القوى السياسية التكاتف لمواجهة عنف مرشد الإخوان بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر بتونس، جميع القوى السياسية المدنية التكاتف معا لمواجهة عنف حركة النهضة ومرشدها راشد الغنوشى.

وقالت "موسى" خلال كلمة بمؤتمر صحفى منعقد الآن بمقر مجلس النواب التونسى:" الحل لمواجهة اقتتال راشد الغنوشى والفوضى التى تبثها حركة النهضة، أن يحدث تحالف جميع القوى المدنية ونكران الذات وتجاوز الخلافات والتوقيع على الميثاق السياسى التى تشترك فيه كل أهدافنا كقوى سياسية تونسية".

وشددت على أن الحل لإنهاء الفوضى فى تونس أن يتم استبعاد الإخوان ومواليهم من المشهد السياسى، مشيرا إلى أن عنف الإخوان قد ثبت بالصوت والصورة، مضيفة: "الديمقراطية الإخوانية تعتمد على مليشيات العنف والفوضى المجتمعية".

وقالت: " نحن الآن نحكم على تجربة الإخوان بعدما جاء التنظيم فى الحكم والواقع أثبت أنهم يدعمون للعنف والدم" داعية إلى ثورة تنوير وانقاذ البلاد وإنقاذ المؤسسات التونسية".