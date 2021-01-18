السفارة الأمريكية في كابل تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 02:05 مساءً - منذ 32 دقيقة

قالت وكالة Khaama Press، اليوم، إن السفارة الأمريكية في كابل، حذرت من احتمال تصاعد عدد الهجمات الإرهابية، ودعت المواطنين الأمريكيين في أفغانستان إلى مغادرة هذه الدولة فورا.

ونقلت الوكالة الأفغانية، عن بيان صحفي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، أن “السفارة تذكر المواطنين الأمريكيين، بمخاطر زيارة أفغانستان بسبب ارتفاع مستوى الجريمة والإرهاب، وتدعو الأمريكيين الموجودين في هذه البلاد للنظر في موضوع مغادرتها”.

ووفقا للبيان، أصبحت وتيرة الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف وغيرها من الجرائم الجنائية الخطيرة، أعلى وأكثر في جميع أنحاء أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة.

ونوهت السفارة، بأن الفنادق والمجمعات السكنية، ومقرات المنظمات الدولية والسفارات، والأماكن الأخرى التي يزورها الأجانب ومن ضمنهم الأمريكيون، تعتبر من أكثر المواقع التي تتعرض للخطر، وذلك بحسب تاس.