كشف فيديو جديد لاقتحام أنصار ترامب للكونغرس.. و”واشنطن بوست” تعرض آخر ثلاثي الأبعاد للأحداث – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - نشرت صحف أمريكية مشاهد جديدة، توثق لأحداث اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لمبنى الكونغرس، في السادس من شهر يناير الجاري.

ونقلت صحيفة “النيويورك تايمز” مشاهد جديدة، تعرض لأول مرة، لأحداث اقتحام المبنى، تصدرها الرجل صاحب القرنين، الذي تربع على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، وعرضت شريطا حصريا، تضمن رسوما ثلاثية الأبعاد لتوضيح مسار الاقتحام.

وكانت الأحداث قد بدأت حوالي الساعة 2:12 مساء 6 يناير الجاري، حينما تسلق أنصار ترامب نوافذ المبنى، وحطموها، وكان بينهم عناصر يرتدون الزي العسكري. وبحسب “واشنطن بوست”، فإن ما جرى هو “أخطر هجوم على مبنى الكابيتول منذ حرب عام 1812”.