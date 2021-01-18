تونس.. توقيف 630 شخصا خلال أحداث عنف ومواجهات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأمنية أوقفت حوالي 630 شخصا خلال مواجهات ليلية مستمرة منذ يومين، بين قوات الأمن، ومحتجين.

وعاشت تونس ليلة بيضاء، أمس الأحد، نتيجة الاحتجاجات، التي بدأت في القيروان، واتسعت في عدد من المدن، من بينها العاصمة، انتهت بحملة اعتقالات واسعة شملت المئات في مناطق متفرقة.

وقال شهود، ووسائل إعلام محلية إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة، وشبان اندلعت، منذ ليلة أول أمس السبت، في ستة مدن تونسية على الأقل، من بينها العاصمة تونس، ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الصعب وعلى خلفية رفض تدابير كورونا.

وحاولت قوات الأمن تفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع، وفرض دوريات قرب المراكز الأمنية، مقابل غلق محتجين للشوارع بحاويات قمامة، ورمي الحجارة، وفق وكالة الأناضول.

وبحسب وكالة رويترز، قالت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية، وسرقوا محتوياتها، وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة، أيضا، كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة، من بينها حي التضامن، والملاسين، وفوشانة، والسيجومي.

وتأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية، التي أطاحت بالرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، احتجاجا على الفقر، وتفشي البطالة، وفجرت انتفاضات الربيع العربي، تزامنا مع إجراء تعديل وزاري واسع شمل 11 حقيبة، من بينها الداخلية، والعدل، والطاقة.