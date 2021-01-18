الإمارات تُعلق اتفاق إعفاء التأشيرات مع إسرائيل

جدة - عبدالحي حسين - بعد الرحلات، التي قادت آلاف الإسرائيليين إلى الإمارات، في الأشهر القليلة الماضية، أعلنت هذه الأخيرة مؤقتا، تعليق اتفاق الإعفاء من التأشيرات مع إسرائيل، “في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان تناقلته وكالات أنباء دولية، اليوم الاثنين، إن التعليق سيستمر حتى فاتح يوليوز المقبل.

وأضاف البيان ذاته: “أَبلغت وزارة الخارجية الإماراتية أنه وفقًا لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة، وفي ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة حتى الأول من يوليوز”.

وزاد المصدر نفسه: “تم تعليق الاتفاقية وفقًا للمادة 12 (2) من الاتفاقية، والتي بموجبها يجوز لكل طرف تعليق تنفيذ الاتفاقية، من بين أمور أخرى، لأسباب تتعلق بالصحة العامة”.

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيانها أنه “حتى التاريخ المذكور، سيُطلب من المواطنين الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إلى الإمارات العربية المتحدة، وسيُطلب من مواطني الإمارات الحصول على تأشيرة دخول مسبقًا، قبل السفر إلى إسرائيل”.

وتعد الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاق إعفاء من التأشيرات مع إسرائيل، وقد توصل البلدان إلى اتفاق للاعفاء المتبادل من التأشيرات لمواطني البلدين، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، الذي تم التوقيع عليه في 15 شتنبر الماضي، في واشنطن.