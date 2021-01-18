إندونيسيا: ارتفاع ضحايا الزلزال والفيضانات إلى 96 قتيلا

جدة - عبدالحي حسين - أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن عدد ضحايا الزلزال القوي، والفيضانات في الأجزاء الوسطى من البلاد ارتفع إلى 96 قتيلا، مع اضطرار قرابة 70 ألف شخص على النزوح من منازلهم، والاحتماء في ملاجئ.

وقال المتحدث باسم الوكالة ذاتها، راديتيا جاتي، إن إجمالي 81 شخصا لقوا مصرعهم بعد الزلزال، الذي بلغت قوته 6,2 درجة والهزة الارتدادية، التي بلغت قوتها 5,9 في مقاطعة سولاويسي الغربية، يومي الخميس، والجمعة، كما أعلن عن مصرع 15 شخصا في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية، التي تشهد فيضانات منذ 14 يناير الجاري.

وأوضح جاتي أن الزلزالين أجبرا 28 ألف شخص على الاحتماء في 25 مركز إجلاء في مدينة ماموجو ومنطقة ماجيني في مقاطعة سولاويسي الغربية، بينما تسببت الفيضانات في احتماء 40 ألف آخرين في ملاجئ بمقاطعة كاليمانتان الجنوبية.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن عدد المنازل، التي تضررت جراء الزلزالين ارتفع إلى 1150 في المنطقة، كما تدمرت خمسة مبان مدرسية هناك.

وتشهد مقاطعة سولاويسي الغربية فيضانات ضخمة منذ 14 يناير الجاري بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وفقا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.