واد زم.. العثور على جثثي ستيني وفتاة قاصر وضعا حدا لحياتيهما بطريقة مؤلمة

جدة - عبدالحي حسين - اهتز سكان مدينة واد زم، مساء أمس الأحد، على وقع انتحار ستيني وفتاة قاصر بطريقة مؤلمة داخل منزليهما في حادثين متفرقين.

وحسب مصادر محلية، فإن شخص، يبلغ من العمر 62 سنة، عثر على جثته معلقة بواسطة حبل داخل مزله، بعدما وضع حدا لحياته لأسباب غير معروفة، إلى حدود الساعة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد ساعات قليلة من الحادث الأول، عثر على جثة فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، وضعت هي الأخرى حدا لحياتها بواسطة حبل داخل غرفة منزل أسرتها.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث. فيما جرى نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي في واد زم، من أجل إخضاعهما للتشريح الطبي، وتحديد أسباب الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة.