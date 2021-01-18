طقس الاثنين.. بارد فوق المرتفعات والشرق والجنوب الشرقي والهضاب العليا

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد فوق كل من المرتفعات، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، و الهضاب العليا، فيما سيكون باردا بعض الشيء بداخل البلاد، مع تكون صقيع محلي.

كما يرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية، خلال الصبح و الليل، فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الي قليلة السحب فوق كافة جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة الي معتدلة القوة، من الشمال أو من الشرق أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، غير أنها ستهب من الشرق إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى، مع هبوب بعض الزوابع الرملية المحلية بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين – 08 و-03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين -02 و04 درجات بكل من الريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس، السايس، الجنوب الشرقي، والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 05 و0 درجات بسواحل البحر الأبيض المتوسط، منطقة طنجة، سهول عبدة والشياضمة، السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، منطقة سوس، والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و14 درجة جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و12 درجة بجبال الأطلس و الريف، ما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، الساحل المتوسطي، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول الشمالية، السايس والجنوب الشرقي، وما بين 17 و233 درجة بالسواحل الوسطى، السهول المتواجدة غرب الأطلس، منطقة سوس، الجنوب الشرقي للبلاد، وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و27 درجة بباقي جهات المملكة.

أما عن حالة البحر، فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.