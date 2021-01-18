الصين ترسل أسطولاً حربياً إلى خليج عدن

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

أعلنت الصين مغادرة الأسطول السابع والثلاثين لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، السبت، مدينة "سانيا" الساحلية في مقاطعة "هاينان"، متجهاً إلى خليج عدن وقبالة سواحل الصومال لمرافقة سفن مدنية.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية -في بيان- أن الوحدات تضم مدمرة الصواريخ الموجهة "تشانغشا"، وفرقاطة الصواريخ "يولين"، وسفينة الإمداد "هونغهو" و700 ضابط وجندي من بينهم عشرات الجنود من قوات العمليات الخاصة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها المدمرة "تشانغشا" إلى مهمة حراسة.

وبدأ جيش التحرير الشعبي الصيني تنفيذ مهام مرافقة السفن في خليج عدن والمياه قبالة الصومال في ديسمبر عام 2008.