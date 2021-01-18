دولة الإمارات تعلن تسجيل 3471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن إجراء 142,388 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والمخالطين لهم وعزلهم.



وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3,471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2,990 حالة شفاء، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة بسبب مضاعفات المرض