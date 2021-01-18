مصر تستأنف الرحلات الجوية إلى قطر بعد توقفها منذ 2017

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

غادرت مطار القاهرة صباح اليوم الاثنين طائرة ركاب تابعة لشركة "مصر للطيران" متوجهة إلى مطار الدوحة في مستهل استئناف حركة الطيران بين مصر وقطر بعد توقفها منذ منتصف 2017، وذلك تنفيذا لقرار قمة العلا الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الرباعي العربي وقطر.



وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأن الطائرة كانت تقل 38 راكبا، ومن المقرر أن تعود للقاهرة وعلى متنها 91 راكبا، وفقا للبيان.

في غضون ذلك، أفادت المصادر بأن الخطوط القطرية أجلت استئناف رحلاتها إلى القاهرة والذي كان مقررا اليوم، بينما ألغت مصر للطيران رحلتها إلى قطر المقررة غدا الثلاثاء، وذلك لانخفاض عدد الركاب.

وتوقعت المصادر أن يستمر هذا المعدل المنخفض لأعداد الركاب خلال الفترة القادمة على أن يتحسن الوضع خلال الإجازات والأعياد.