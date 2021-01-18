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سلطان عمان يجري عددا من الترقيات والتعيينات العسكرية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الإثنين، عددا من الترقيات والتعيينات العسكرية.

 

وبموجب مرسوم سلطاني تم تعيين محمد بن ناصر بن علي الزعابي أميناً عاماً بوزارة الدفاع بمرتبة وزير.

 

وبموجب مرسوم سلطاني آخر جرت ترقيات وتعيينات عسكرية، فتم ترقية اللواء ركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق ويعين رئيساً لأركان قوات السلطان المسلحة.

 

كما تم ترقية العميد ركن طيار خميس بن حماد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويعين قائداً لسلاح الجو السلطاني العماني، وترقية العميد ركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويعين قائداً للبحرية السلطانية العمانية.

 

وشمل المرسوم ترقية العميد ركن جوي صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويعين أمراً لكلية الدفاع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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