مقتل شخص في إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

قالت وسائل إعلام أمريكية إن ضحايا سقطوا في إطلاق نار في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.



وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية أن قوات الطوارئ تلقت مكالمة طارئة للإبلاغ عن إطلاق نار، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار من وقت لآخر كان أحدثها في 10 من الشهر الجاري حيث قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في حادثي إطلاق نار بالولايات المتحدة شهدتهما مدينتا شيكاغو ولوس أنجلوس.

ومع تكرار حوادث إطلاق النار يتجدد الجدل حول تشديد إجلاءات ترخيص الأسلحة في البلاد.

وتعيش الولايات المتحدة حالة تأهب خاصة في العاصمة واشنطن مع اقتراب تنصيب الرئيس حو بايدن في 20 من الشهر الجاري وسط مخاوف من أحداث عنف من أنصار الرئيس تونالد ترامب.