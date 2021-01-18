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مسؤول: أستراليا لن تفتح حدودها في 2021

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

أعلن مسؤول كبير في مجال الصحّة الإثنين أنّه من غير المرجّح أن تُفتح الحدود الدوليّة لأستراليا أمام المسافرين هذا العام على الرّغم من طرح لقاحات ضدّ ّ.

 

وقال بريندان مورفي، الأمين العامّ لوزارة الصحّة الأستراليّة والمستشار الرئيسي في مجال الاستجابة للفيروس في أستراليا، إنّ السفر من البلاد وإليها لا يُتوقّع استئنافه عام 2021.

 

وصرّح لقناة "آي بي سي" العامّة أنّه يعتقد أنّ هناك "قيودًا حدوديّة كبيرة" سيتواصل فرضها هذا العام. وقال "حتّى لو تمّ تطعيم كثير من السكّان، لا نعرف ما إذا كان ذلك سيمنع انتقال الفيروس".

 

وأضاف "من المحتمل أن يستمرّ الحجر الصحّي لبعض الوقت".

 

وأغلقت أستراليا إلى حدّ كبير حدودها أمام الزوّار الأجانب منذ مارس 2020 لوقف انتشار كوفيد-19، مع سماحها لعدد محدود من المواطنين وعائلاتهم بالعودة إلى البلاد كلّ أسبوع.

 

ونتيجة لذلك، لا يزال عشرات آلاف الأستراليين عالقين في الخارج، في حين يتعيّن على المسافرين العائدين دفع نحو ثلاثة آلاف دولار أسترالي (2300 دولار أمريكي) لقضاء فترة الحجر الصحي داخل فندق لمدّة 14 يومًا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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