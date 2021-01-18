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قتلى من الجيش السوري في هجوم بالجولان

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محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

قُتل ثلاثة جنود سوريين في هجوم مسلّح استهدف حاجزا عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وقال المرصد إن المهاجمين استهدفوا "بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة حاجزا عسكريا لقوات النظام في منطقة رويحينة، قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة".

 

وأوردت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر طبية تأكيدها مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين جراء "اعتداء مجموعة إرهابية مسلحة على حاجز للجيش في قرية رويحينة بريف القنيطرة الغربي".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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