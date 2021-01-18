مصر.. تسجيل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية امس الأحد عن تسجيل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وكشفت الوزارة عن خروج 702 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 حالة.

وأوضح بيان الوزارة اليومي، أنه تم تسجيل 890 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 156397 حالة من ضمنهم 122993 حالة تم شفاؤها، و 8583 حالة وفاة.