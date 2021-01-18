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وزير الشباب يقدم طلباً للكاظمي بشأن مباراة العراق والكويت

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-18 | 12:19

وزير الشباب يقدم طلباً للكاظمي بشأن مباراة العراق والكويت

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قدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، طلباً الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان مباراة العراق الودية أمام الكويت في البصرة.
وسيتواجه المنتخبان على ملعب البصرة الدولي في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي بحضور رئيسي الاتحادين الدولي والاسيوي.

وقال درجال لعدد من وسائل الاعلام من بينها السومرية، "قدمنا طلباً لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالسماح لدخول 25 الف مشجع لملعب المباراة".


واضاف ان "دخول المشجعين سيتم من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية التي اعلنت عنها اللجنة العليا للصحة والسلامة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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