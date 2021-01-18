مريض كورونا يبقى ناقلا للعدوى طوال هذه الأيام !

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة، أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي.

وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي: "وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض".



ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.