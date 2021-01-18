مريض كورونا يبقى ناقلا للعدوى طوال هذه الأيام !

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الخبيرة الدولية المختصة، أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي.
وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي: "وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض".
ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.
وقالت فوينوفيتش في تصريح صحفي: "وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض".
ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.