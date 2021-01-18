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السفارة الأمريكية في كابل تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة الأفغانية، عن بيان صحفي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، أن "السفارة تذكر المواطنين الأمريكيين، بمخاطر زيارة أفغانستان بسبب ارتفاع مستوى الجريمة والإرهاب، وتدعو الأمريكيين الموجودين في هذه البلاد للنظر في موضوع مغادرتها".

ووفقا للبيان، أصبحت وتيرة الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف وغيرها من الجرائم الجنائية الخطيرة، أعلى وأكثر في جميع أنحاء أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة.

ونوهت السفارة، بأن الفنادق والمجمعات السكنية، ومقرات المنظمات الدولية والسفارات، والأماكن الأخرى التي يزورها الأجانب ومن ضمنهم الأمريكيون، تعتبر من أكثر المواقع التي تتعرض للخطر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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