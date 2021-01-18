أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قبول استقالة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، لتكون بذلك ثاني أقصر حكومة في تاريخ البلاد.

وبحسب الأمر الأميري، تستمر الحكومة المستقيلة في تصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.



والأربعاء الماضي، قدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، استقالة حكومته إلى أمير البلاد، على خلفية تطورات الأوضاع الراهنة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية، بحسب بيان الحكومة.

وكانت الحكومة تم تشكيلها في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أعقاب إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهي الحكومة الـ37 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية.