ضربة جديدة للتنظيم.. 9 دواعش في قبضة الأمن العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الإثنين، أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 9 من عناصر داعش في محافظة نينوى شمال العاصمة بغداد.

وأوضح بيان لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على 9 مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب "لانتمائهم لعصابات داعش وعملهم بما يسمى جيش دابق والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند وعين جالوت تحت كنى وأسماء مختلفة".



وتم إلقاء القبض عليهم بمناطق متفرقة من جانبي الموصل الأيمن والأيسر وكذلك مركز المحافظة، وتم توقيفهم لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي محافظة كركوك نجحت الاستخبارات العراقية، أمس الأحد، في ضبط صواريخ مع منصتين لإطلاقها من مخلفات تنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وبحسب بيان لوكالة الاستخبارات، فإنه جرى تنفيذ العملية في قضاء الدبس، حيث تمكنت من ضبط 14 قونة مدفع رشاش و6 صواريخ متوسطة.