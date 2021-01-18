أحداث دارفور تثير قلقا أمميا وجوتيريس يدعو لحماية المدنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه بشأن تجدد أعمال العنف غرب دارفور، مطالبا السلطات السودانية بحماية المدنيين.

وقال بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن تصاعد العنف بين مكونات مجتمعية أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتشريد ما يقرب من خمسين ألف شخص، وتدمير الممتلكات.

ودعا الأمين العام السلطات السودانية إلى بذل كل الجهود لتهدئة الأوضاع وإنهاء القتال واستعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين، وفقا للخطة الوطنية للحكومة لحماية المدنيين.

وكان مجلس الأمن والدفاع قد قرر، الأحد، تشكيل لجنة عليا للتقصي والتحقق في أحداث الجنينة بغرب دارفور وتحديد جذور المشكلة ورفع التوصيات بشأنها، وإنفاذ العدالة على الخارجين عن القانون ومحاسبة المتسببين في الأحداث.

وأعلن السودان، أمس، ارتفاع ضحايا أحداث العنف التي تجري في مدينة الجنينة منذ صباح السبت، إلى 83 قتيلاً و160 جريحاً، بما في ذلك جرحى القوات المسلحة.

ويثير تجدد الاشتباكات في دارفور مخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام في السودان والانتقال الديمقراطي في البلد الذي يواجه تحديات اقتصادية وأمنية.