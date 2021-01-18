غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شنت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة الإثنين غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل على ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة.

وقال مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس "قصفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ مشتل زراعي وأرض زراعية في رفح جنوب القطاع، كما قصفت أيضا بعدة صواريخ منطقة زراعية في بلدة القرارة بخان يونس" جنوب القطاع.

وأوضح المصدر أن القصف "خلف أضرارا مادية كبيرة ولم تسجل إصابات".

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف الجوي استهدف منشآت لحركة حماس.

وأضاف في بيان أنه "في وقت سابق أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه الساحل قرب مدينة اشدود (جنوب)، وردا على ذلك قصفت طائرات مقاتلة أهدافا عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، بما في ذلك مواقع حفر أنفاق" في القطاع.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من غزة التي تسيطر عليها حماس.

وتسود تهدئة هشة بين إسرائيل من جهة وحماس والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، كان تم التوصل إليها بعد حرب 2014 بوساطة مصر، لكن تم اختراقها بمواجهات عسكرية مرات عديدة.

ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لانتخابات تشريعية ثم رئاسية في أيار/مايو وتموز/يوليو، هي الأولى منذ نحو 15 عامًا.

وكانت آخر انتخابات برلمانية فلسطينية جرت عام 2006، فازت فيها حماس بأغلبية ساحقة.

وشكل الفلسطينيون حينها حكومة وحدة وطنية برئاسة إسماعيل هنية رئيس حماس الحالي، لكنها سرعان ما انهارت. وفي صيف 2007 اندلعت اشتباكات دامية في القطاع بين حركتي فتح وحماس أسفرت عن سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع.