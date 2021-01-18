شكرا لقرائتكم خبر عن صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية قبرص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أبوظبي:

”الخليج 365”

أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عمق علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وما يجمعهما من روابط وعلاقات متينة ومتجذرة، تشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الصعد، بدعم متواصل من قيادتي البلدين لتعزيزهذه العلاقات في كل المجالات، لما فيه خير الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر المجلس بأبوظبي، الإثنين، نيكوس خريستودوليديس، وزير خارجية جمهورية قبرص، والوفد المرافق له، ويانيس ميخاليدس، سفير جمهورية قبرص لدى الدولة.

وبحثا علاقات البلدين الصديقين، وسبل تعزيز تعاونهما في كل المجالات، خاصه البرلمانية. كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ثمّن غباش علاقات الصداقة والتعاون مع مجلس النواب القبرصي، لافتاً الى أهمية تطوير مذكرة التعاون البرلمانية بين البلدين، وتفعيل دور لجان الصداقة. وأوضح أن التنسيق جار لعقد اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية، خلال النصف الأول من العام الجاري. مشدداً على ضرورة رفع مستوى التنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الدولية لما فيه خير وصالح للبلدين الصديقين.

فيما أكد خريستودوليديس، أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات البلدين الصديقين، وتنمية تعاونهما، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين. مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات إقليمياً ودولياً. وأكد أنها شريك استراتيجي لبلاده، وأن البلدين لديهما موضوعات ورؤى مشتركة في مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

كما نقل إلى غباش، دعوة رئيس مجلس النواب القبرصي، لزيارة قبرص مع وفد برلماني، لبحث التعاون البرلماني.

وأشاد الوزير القبرصي، بالجهود الحثيثة والمستمرة التي اتخذتها دولة الإمارات في المجالات كافة، من أجل ضمان كفاءة عالية في التعامل مع أزمة انتشار فيروس «كورونا»، وبفاعلية هذه الإجراءات في الحدّ من تداعيات هذه الأزمة.

حضر اللقاء الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وسارة فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة مع البرلمانات الأوربية، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني.