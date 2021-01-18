شكرا لقرائتكم خبر عن الجوية يتصدر الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

اعتلى القوة الجوية صدارة الدوري العراقي الممتاز بعد فوزه الكبير على ضيفه أربيل بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب فرانسوا حريري ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الممتاز لكرة القدم. سجل أهداف الجوية اللاعبان أيمن حسين «هدفين» في الدقيقتين 49 و68، وحسين جبار في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة تلقي لاعب أربيل ايرتون ريبيرو سانتوس بطاقة حمراء في الدقيقة 80، إذ ساعد الزوراء منافسه القوة الجوية على الصدارة بعد أن تمكن من تحقيق فوز مهم على مضيفه المتصدر السابق نفط الوسط بهدفين دون مقابل سجلهما اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقتين 19 و46.

وفاز الشرطة على الطلبة بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب سعد ناطق عند الدقيقة 37، ليشتد الصراع على مراكز الصدارة بين فرق القوة الجوية والشرطة ونفط الوسط والزوراء، كما اشتد صراع الهدافين بعد أن رفع لاعب الجوية أيمن حسين رصيده الى عشرة أهداف، في حين وصل لاعب الزوراء مهند عبد الرحيم الى ثمانية أهداف.

ونجح النجف في تحقيق فوز كبير على مضيفه نفط البصرة بثلاثة أهداف دون مقابل تناوب على تسجيلها اللاعبون معين أحمد وأحمد لفتة «هدفين» في الدقائق 16 و44 و 54، وهذه النتيجة ربما ستؤدي الى حصول قرار إداري من قبل إدارة نفط البرصة بخصوص الطاقم التدريبي لفريقها الكروي الأول الذي يقوده المدرب عمار حسين، وانتهت مباراة الحدود والكرخ بالتعادل من دون أهداف، وقد كانت مباراة باهتة جداً، ولم تشهد أي لمحات تستحق الذكر.

