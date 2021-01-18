شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريق السعادة في «إصلاحية الشارقة» لارتقائهم ببيئة العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كرم العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، فريق السعادة وتحسين جودة الحياة، بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بحضور العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير المؤسسة، وعدد من الضباط، تثميناً لجهودهم المخلصة في الارتقاء ببيئة العمل، وتعزيز جودة الحياة للنزلاء والعاملين، عبر تنفيذ 22 نشاطاً وفعالية خلال عام 2020، استفاد منها 1822 موظفاً، ما أسهم في تعزيز مؤشر رضا العاملين الذي بلغ ( %89.9).

وأكد بن عامر، أن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة، على تكريم موظفيها المتميزين في مختلف مجالات العمل الشرطي، إيماناً منها بتعزيز الرضا الوظيفي بين منتسبيها، بما ينسجم مع الهدف الإستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأثنى على ما بذله المكرمون من جهود في إسعاد العاملين، والمتعاملين مع المؤسسة من (النزلاء وأسرهم)، وإسهامهم الفعال في جعل بيئة العمل محفزة وإيجابية، وهذا التكريم حافز لبذل المزيد من العطاء، وتقديم أفضل ما لديهم من مهارات وخبرات تصب في مصلحة القيادة والمؤسسة، ويحقق رضا وسعادة الموظفين.

فيما أعرب العميد شهيل، عن بالغ شكره لنائب القائد العام، لحرصه على تكريم أعضاء الفريق، مؤكداً أن هذا التكريم تتويج لجهود المكرمين، ودافع كبير لهم لبذل المزيد من الجهد.

