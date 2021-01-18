شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة التربوية» تبدأ تحكيم الأعمال المرشحة لدورتها الـ14 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت جائزة خليفة التربوية، بدء عملية التحكيم الإلكتروني للأعمال المرشحة لدورتها الرابعة عشرة 2020- 2021، للأفراد والمؤسسات ذات العلاقة محلياً وعربياً، وتتم وفق معايير الشفافية والموضوعية التي تأخذ بها الجائزة في رسالتها، لتعزيز التميز في الميدان التعليمي بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي.

وأكدت الأمانة العامة للجائزة، أن العملية ستستمر حتى نهاية مارس المقبل، وفق الجدول الزمني للدورة الحالية، عبر فرق متخصصة من المحكّمين والخبراء، وتوظيف تكنولوجيا متطورة، حيث تتولى لجان التحكيم عمليات التقييم إلكترونياً، وعن بُعد، التزاماً بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت أمل العفيفي، الأمينة العامة للجائزة، الالتزام بإعلاء معايير الشفافية والموضوعية في تقييم جميع الأعمال المرشحة، استناداً إلى رسالتها في نشر التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً. مشيرة إلى أنها طرحت في دورتها الحالية 9 مجالات موزعة على 18 فئة.

وأوضحت أن استجابة الميدان التعليمي محلياً وعربياً، كانت كبيرة جداً في هذه الدورة، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، جراء تفشي جائحة «كورونا»، مشيرة إلى أن هذا إقبال العاملين في الميدان التربوي والجهات ذات العلاقة، يعكس مكانة الجائزة وسمعتها المرموقة، واحدةً من أفضل الجوائز التعليمية المتخصصة في المنطقة والعالم.