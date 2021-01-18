شكرا لقرائتكم خبر عن مقال يفجر أزمة بين زوجات لاعبي أستراليا للكريكيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

فجر مقال صحفي حول هوية أقوى زوجات وخطيبات لاعبي منتخب أستراليا للكريكيت، أزمة بينهن. وفي التفاصيل أدرج مقال في صحيفة «هيرالد صن» بتاريخ 10 يناير، قائمة تضم أقوى الزوجات واللاعبات الـ100 في تاريخ منتخب أستراليا للكريكت، وفق معايير منها عدد متابعيها على «إنستجرام»، وأعمالها التجارية ونجاحها المهني.

وفازت سارة كوهان زوجة نجم فريق لوس أنجليس جالاكسي خافيير هيرنانديز بالمركز الأول، وتلتها في الوصافة فانيسا سييرا، الخطيبة الحالية لنجم التنس بيرنارد توميتش، فيما حلت كانديس وارنر زوجة دافيد وارنر في المركز الثامن، وايرين هولاند خطيبة بن كتنج في المركز التاسع والمحامية داني ويليس زوجة ستيف سميث في المركز الـ21.

أما سبب صدور القائمة فيعود للجدل الذي يدور حالياً حول الصحة النفسية لداني ويليس زوجة ستيف سميث، لاعب فريق سيدني وأفضل رامي مضرب في العالم، بعد اعترافه مؤخراً بخيانة زوجته دون قصد.