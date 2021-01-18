رئيس الوزراء أمام البرلمان: الحكومة حققت الاستقرار الأمنى وواجهت الإرهاب وسنحقق اكتفاء ذاتيا من المواد البترولية بحلول 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

عرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة، قائلا إن عمر الحكومة عامين والنصف منهم عام كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرية، لافتا إلى أن الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب عملت على تجنيب الشعب المصرى من الآثار السلبية، لافتا إلى التحديات التى يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا: "الجائحة قاسية وتلقى بظلالها على العالم".

وعرض رئيس الوزراء الإنجاز فى المجال الأمنى قائلا: "هناك إنجازات فى ملف الأمن القومى بتحقيق الاستقرار الأمنى وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومى المصرى ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.

وقال رئيس الوزراء: "نجحت الحكومة فى الحفاظ على الأمن المائى للوطن والتوسع فى إنشاء وتطوير الصرف الصحى والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة"، ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة وتحقيق إنجازات فى ملف الطاقة والكهرباء بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية بحلول 2023 ولن نستورد مواد بترولية بعد هذا العام.

وأوضح فى كلمته أمام البرلمان فإن مصر تقترب من الوصول لمليون وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات، مضيفا أن أكثر من 920 ألف مواطن استفادوا من وحدات الإسكان.