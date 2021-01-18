رئيس الوزراء يتوجه إلى البرلمان لإلقاء كلمة الحكومة

الشارقة - اميمة ياسر - يتوجه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، إلى البرلمان، لإلقاء كلمة الحكومة، لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021 والذي سبق عرضه على مجلس النواب.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعلن خلال جلسة أمس ، أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021 والذي سبق عرضه على مجلس النواب.

يذكر أن المادة 136 من الدستور تنص " لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين"