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رئيس الوزراء يتوجه إلى البرلمان لإلقاء كلمة الحكومة

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الشارقة - اميمة ياسر - يتوجه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، إلى البرلمان، لإلقاء كلمة الحكومة، لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021 والذي سبق عرضه على مجلس النواب.

وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعلن خلال جلسة أمس ، أن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذي لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة لعام 2020/2021 والذي سبق عرضه على مجلس النواب.

يذكر أن المادة 136 من الدستور تنص " لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين"

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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