شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن كشوف حلف اليمين للأعضاء الجدد 27 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، لنقابات المنيا وشمال أسيوط و جنوب أسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد والأقصر وأسوان ، وأعلنت نقابة المحامين كشوف حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لجلسة 27 يناير.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة على مجموعتين، الأولى: المنيا و شمال أسيوط وجنوب أسيوط، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية سوهاج و قنا و الوادي الجديد والأقصر و أسوان، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

وشددت النقابة العامة للمحامين على المحامين الجدد، عدم إحضار ذويهم، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

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