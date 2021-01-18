شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الحديدية بتونس: لا نتبع العنف للتخلص من المنظومة الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس بالكشف عن نتائج التحقيقات فى الاحتجاجات التى تشهدها تونس خلال الفترة الحالية ونتج عنها أعمال عنف وشغب.

وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر المعروفة بالمرأة الحديدة خلال كلمة بمؤتمر صحفى منعقد الآن: "هناك جهات خططت للاحتجاجات التى تشهدها تونس"، مضيفة: "نحن ضد استهداف الأحزاب والمنظمات وغيرها وندين العنف والتخريب والسرقة والنهب، ولا أحد يزايد علينا نحن حزب معارض ولا نتبع العنف لتخلص من الإخوان".

وقد أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الوطنى التونسى محمد زكرى، أن الوحدات العسكرية فى تونس قامت بتعزيز تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة من أجل حماية المقرات السيادية.

وأوضح الناطق الرسمى - فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء- أن هذا التعزيز يأتى فى إطار حماية المقرات السيادية فى هذه الولايات الأربع، وذلك تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب فى عدد من جهات الجمهورية.