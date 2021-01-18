شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى:الدبلوماسية المصرية واصلت جهودها للحفاظ على مصالح مصر فى قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شرح رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، فى كلمتة أمام مجلس النواب اليوم ، جهود الدبلوماسية المصرية في كافة الملفات خاصة الأزمة الليبية، وقضية سد النهضة، لافتا إلي تبني الدولة المصرية سياسات متوازنة مع كافة القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر و يحقق التوازن و يدعم أمن الخليج العربي، ويضمن تحقيق الأمن القومى.
وعرض رئيس الوزراء ،خطة الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا فى كافة الاتجاهات، موضحا أن الحكومة أصدرت عدة قرارات هدفها الحفاظ على صحة المواطنين بالتوازى مع الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.
كما شرح رئيس الوزراء ، قرارات التعامل جائحة كورونا، بالإضافة إلي إجراء 470 ألف عملية جراحية ضمن برنامج القضاء على قوائم الانتظار، كما أوضح جهود الدولة في ملف تكافل و كرامة.