شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى:الدبلوماسية المصرية واصلت جهودها للحفاظ على مصالح مصر فى قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرح رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، فى كلمتة أمام مجلس النواب اليوم ، جهود الدبلوماسية المصرية في كافة الملفات خاصة الأزمة الليبية، وقضية سد النهضة، لافتا إلي تبني الدولة المصرية سياسات متوازنة مع كافة القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر و يحقق التوازن و يدعم أمن الخليج العربي، ويضمن تحقيق الأمن القومى.

وعرض رئيس الوزراء ،خطة الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا فى كافة الاتجاهات، موضحا أن الحكومة أصدرت عدة قرارات هدفها الحفاظ على صحة المواطنين بالتوازى مع الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.

كما شرح رئيس الوزراء ، قرارات التعامل جائحة كورونا، بالإضافة إلي إجراء 470 ألف عملية جراحية ضمن برنامج القضاء على قوائم الانتظار، كما أوضح جهود الدولة في ملف تكافل و كرامة.



