شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزراء بالجلسة العامة للنواب خلال استعراض مصطفى مدبولى بيان الحكومة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد والتى يلقى فيها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بيان أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، حضور 3 وزراء فضلا عن المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.

وشارك فى الجلسة، كل من الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبينلها وجود سلبيات وقصور فى تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك فى ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين.

وناقشت اللجنة العامة أمس التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.