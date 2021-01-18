شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لـ " مجلس النواب " : تصدينا لمشاكل عمرها 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء أنه تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعات في ظل أزمة كورونا ، وتم تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج من مختلف دول العالم ، مشيرا الى أن تقرير منظمة " فيتش " أكد على النظرة التفاؤلية التي توليها لمصر مقارنة بالدول الأخرى ، واحتلال مصر المرتبة الأولى من حيث التدابير المساندة للمرأة في ظل أزمة كورونا ، والعالم كله يرى أن الاقتصاد المصرى أصبح على أرض صلبة بالرغم من الظروف الشديدة

واختتم حديثه قائلا " في ظل هذه الظروف شديدة القسوة استطاع اقتصادنا أن يصمد ويتعافى، الحكومة تعى أن الطريق مازال طويلا والحكومة تواجه تحديات وصعوبات بعضها يعود لأكثر من 50 عاما وتصدينا لملفات كان الأسلم لنا سياسيا ألا نتصدى لها ولكن في ضوء الامانى التي كلفنا بها الشعب المصرى تصدينا لهذه المشاكل".

وأكد مدبولى ، أن الحكومة لديها رؤية عمل لـ3 سنوات قادمة تتضمن تحسين المؤشرات الاقتصادية والعديد من المشروعات التي وجه رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذها على الفور ومنها تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات وتخصيص 500 مليار جنيه ".