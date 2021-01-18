شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء يشكر على عبد العال والمجلس السابق على حسن التنسيق والتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمته أمام مجلس النواب، التهنئة لأعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق فى تحقيق تطلعات الشعب المصرى بالتنسيق مع الحكومة.



وأكد فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن الحكومة لا تألوا جهدا للتنسيق مع المجلس لتحقيق مصالح شعبنا، مدعومين بقيادة حكيمة.

وقال مصطفى مدبولي: "نسابق الزمن لتنفيذ خططنا لرفع مكانة مصر داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى يضم خبرات من خيرة أطياف الشعب، فضلا عن نسبة متميز من المرأة والشباب وأصحاب الخبرات فى كافة المجالات".

كما توجه بالشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، على حسن التنسيق والتعاون فى فترة دقيقة من عمر الوطن.

وتابع مدبولي: "قمت منذ عامين ونصف بتقديم برنامج الحكومة وكان التكليف الأساسى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت لاستفادة الشعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدا الالتزام بتكليفات الرئيس للحكومة وفقا لرؤية مصر 2030، والتى كانت تمثل إطار عمل البرنامج الوطنى للإصلاح الاجتماعى والاقتصادي".

وأشار إلى أن الحكومة التزمت كذلك المطالب الجماهيرية، انطلاقا من برنامج الحكومة تحت شعار "مصر تنطلق"، مؤكدا أنه فى إطار الشفافية واطلاع الشعب على كل التفاصيل، تم تقديم 3 تقارير لمجلس النواب بشأن عمل الحكومة، ضمت عددا من المحاور الأساسية.