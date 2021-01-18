شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تطلق مبادرة "الشعب يسأل الحكومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة جديدة تحت عنوان "الشعب يسأل الحكومة" وذلك لتلقى استفسارات وتساؤلات المواطنين وطرحها على الحكومة أثناء وجود الوزراء فى جلسات هذا الأسبوع.

وأضافت مرثا محروس فى تصريحات لها، أن ذلك يأتى إيمانا منهم بأهمية أن يكون النائب صوت حر معبر عن نبض الشارع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تريد أن تعكس آراء المواطن الحقيقية عن أداء الحكومة ونقل صوت ومتطلبات المواطنين، موضحا أن هذا هو جزء أصيل من صميم دور نائب الشعب كصوت حر يعبر عن شعبه دون النظر لأى مصالح أخرى سوى صالح الوطن والمواطن وأن هذه هى المعارضة الوطنية.

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة عامة اليوم الاثنين، للاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

كما تشهد الجلسة العامة، الاستماع لبيان وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وسيواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع للاستماع للوزراء خلال الجلسات العامة، حيث يستمع خلال جلسته الثلاثاء، لبيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعقد جلسة عامة الأربعاء المقبل، للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التعاون الدولى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وخلال الجلسة العامة الخميس المقبل، يستمع المجلس لبيان وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير قطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.